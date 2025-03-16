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Мирра Андреева победила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Соболенко

Мирра Андреева победила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Соболенко
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Благодаря трофею в Индиан-Уэллсе россиянка поднимется на шестую строчку мирового рейтинга WTA.

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