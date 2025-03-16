Мирра Андреева стала четвёртой россиянкой, победившей на турнире в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 16 марта, в финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Российские теннисистки, побеждавшие на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе:

Мария Шарапова (2006, 2013);

Вера Звонарёва (2009);

Елена Веснина (2017);

Мирра Андреева (2025).

Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.