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Мирра Андреева стала четвёртой россиянкой, победившей на турнире в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева стала четвёртой россиянкой, победившей на турнире в Индиан-Уэллсе
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 16 марта, в финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Российские теннисистки, побеждавшие на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе:

  • Мария Шарапова (2006, 2013);
  • Вера Звонарёва (2009);
  • Елена Веснина (2017);
  • Мирра Андреева (2025).

Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.

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