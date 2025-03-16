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«WTA-версия Даниила Медведева». Турсунов — о победе Андреевой в Индиан-Уэллсе

«WTA-версия Даниила Медведева». Турсунов — о победе Андреевой в Индиан-Уэллсе
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поздравил 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 16 марта, в финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

«Мирра — чемпион! Честно, сложно понять как, но это факт. Я достоин целого ведра лимонов!!! Посмотрел несколько последних геймов, и что сильно бросилось в глаза — это резачки с обеих сторон. Насколько они эффективны на WTA, сложно переоценить. Двигается хорошо, одна из немногих, кто скользит и умеет при этом направлять удары. Конечно, стала помощнее за последние 12 месяцев. Плотненькая подача и т.д., но чтобы сносить всю десятку — это всё равно неожиданно. Мирра сейчас играет так, как должна была играть Коко последние несколько лет. Вроде простой рецепт, но Мирра почему-то одна из немногих, кто придерживается этого. Огромное количество невынужденных со стороны соперниц тоже слегка удивляет, но если это работает, то почему бы и нет. Всегда складывается впечатление, что Мирра хорошо понимает, как не мешать своим соперницам разваливаться по ходу матча. Немного как WTA-версия Даниила Медведева — троллит своей игрой, разваливает и обороняется.

Интересно посмотреть, как будут адаптироваться звёзды под новую реальность и как долго Мирра будет доминировать своей стабильностью, ну а пока — поздравления! Мирра — заслуженная чемпионка!» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

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