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«Феноменально!» Андрей Ольховский высказался о победе Андреевой в Индиан-Уэллсе

«Феноменально!» Андрей Ольховский высказался о победе Андреевой в Индиан-Уэллсе
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале россиянка переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Вторая победа Мирры подряд! Это феноменально, в 17-то лет! Я даже не знаю, кому такое удавалось. Перед игрой Соболенко была фаворитом, но Андреева играет на очень высоком уровне, очень уверенно.

Сейчас Мирра одна из лучших в мире. И точно лучшая в России — она доказала это последними турнирами. Двумя самыми сильными турнирами, где играют сильнейшие», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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