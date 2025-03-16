«Феноменально!» Андрей Ольховский высказался о победе Андреевой в Индиан-Уэллсе
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале россиянка переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Вторая победа Мирры подряд! Это феноменально, в 17-то лет! Я даже не знаю, кому такое удавалось. Перед игрой Соболенко была фаворитом, но Андреева играет на очень высоком уровне, очень уверенно.
Сейчас Мирра одна из лучших в мире. И точно лучшая в России — она доказала это последними турнирами. Двумя самыми сильными турнирами, где играют сильнейшие», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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