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Мирра Андреева оценила игру Арины Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева оценила игру Арины Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поздравила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с хорошей игрой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча за титул завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю Арину и твою команду. Я думаю, что это были потрясающие две недели для вас. Ты играешь в потрясающий теннис», — сказала Андреева после матча.

Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.

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