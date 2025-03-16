Мирра Андреева оценила игру Арины Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поздравила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с хорошей игрой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча за титул завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Поздравляю Арину и твою команду. Я думаю, что это были потрясающие две недели для вас. Ты играешь в потрясающий теннис», — сказала Андреева после матча.
Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
00:40
-
00:39
-
00:27
-
00:12
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 16 марта 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:33
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:33
-
22:17
-
21:53
-
21:47
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:01
-
20:00
-
19:49