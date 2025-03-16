Мирра Андреева оценила игру Арины Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поздравила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко с хорошей игрой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча за титул завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

«Поздравляю Арину и твою команду. Я думаю, что это были потрясающие две недели для вас. Ты играешь в потрясающий теннис», — сказала Андреева после матча.

Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.