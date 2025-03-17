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«Бегала как кролик». Мирра Андреева поблагодарила себя за победу в Индиан-Уэллсе

«Бегала как кролик». Мирра Андреева поблагодарила себя за победу в Индиан-Уэллсе
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к самой себе после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Последнее, но не менее важное, я хотела бы поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя. За то, что никогда не сдавалась. Сегодня бегала по корту как кролик, потому что Арина посылала мне пули», — сказала Андреева в своей речи победительницы.

Стоит отметить, что после победы на турнире аналогичной категории в Дубае (ОАЭ) Андреева также благодарила себя в своей речи.

Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева станет шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднимется на третью строчку.

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