«Бегала как кролик». Мирра Андреева поблагодарила себя за победу в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к самой себе после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

«Последнее, но не менее важное, я хотела бы поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя. За то, что никогда не сдавалась. Сегодня бегала по корту как кролик, потому что Арина посылала мне пули», — сказала Андреева в своей речи победительницы.

Стоит отметить, что после победы на турнире аналогичной категории в Дубае (ОАЭ) Андреева также благодарила себя в своей речи.

Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева станет шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднимется на третью строчку.