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Арина Соболенко обратилась к Мирре Андреевой после финала турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко обратилась к Мирре Андреевой после финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обратилась к 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой после финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче за титул юная россиянка одолела Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю с отличной командой. Если бы у меня была такая же, я бы, наверное, стала лучшим игроком. Не смотри на мою команду. У меня сейчас лучшие ребята. Я имею в виду команду, которая была в твоём возрасте», — сказала Соболенко после матча.

Мирра Андреева победила на втором «тысячнике» подряд, выиграв 12 матчей кряду. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.

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