Арина Соболенко обратилась к Мирре Андреевой после финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обратилась к 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой после финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче за титул юная россиянка одолела Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

«Поздравляю с отличной командой. Если бы у меня была такая же, я бы, наверное, стала лучшим игроком. Не смотри на мою команду. У меня сейчас лучшие ребята. Я имею в виду команду, которая была в твоём возрасте», — сказала Соболенко после матча.

Мирра Андреева победила на втором «тысячнике» подряд, выиграв 12 матчей кряду. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.