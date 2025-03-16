Янчук: на женской сцене нет явного лидера — Мирра, добро пожаловать!

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал победу Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Мирра верна себе, она без оглядки играет со всеми, невзирая на лица. Это серьёзная заявка на то, что во всех других турнирах она сможет претендовать на победы любого ранга. Включая турниры «Большого шлема». Андрееву точно можно считать одной из претенденток на победу.

Андреева очень прогрессирует. Ей только 17 лет, а что будет в 20? Она ещё прибавит в мастерстве, атлетизме, скорости полёта мяча. На мировой женской сцене нет явного лидера — добро пожаловать! Это суперзвезда, её ждёт блестящее будущее», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.