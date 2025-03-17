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Мирра Андреева повторила уникальное достижение многократных чемпионок ТБШ Уильямс и Граф

Мирра Андреева повторила уникальное достижение многократных чемпионок ТБШ Уильямс и Граф
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17-летняя россиянка Мирра Андреева стала всего третьей теннисисткой за последние 40 лет, которой удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на одном турнире WTA до 18-летия. На победных для себя соревнованиях в Индиан-Уэллсе она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко (в финале) и вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (в полуфинале).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В XXI веке это не удавалось никому. В 1987 году подобное достижение покорилось 22-кратной победительнице турниров «Большого шлема» немке Штеффи Граф, а в 1999-м на US Open это сделала Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка мэйджоров.

Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева станет шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднимется на третью строчку.

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