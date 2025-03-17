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Арина Соболенко пошутила о размере трофея за второе место на турнире в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко пошутила о размере трофея за второе место на турнире в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказалась о трофее за второе место турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) после поражения от 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

Фото: кадр из трансляции

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«У меня нет отношений, любви и ненависти с этим местом. Я просто положу этот трофей на другой и сделаю вид, что это трофей за победу, понимаете (улыбается). Как будто он будет примерно такого же размера», — сказала Соболенко после матча.

Мирра Андреева победила на втором «тысячнике» подряд, выиграв 12 матчей кряду. Помимо Соболенко, на пути к титулу в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а также Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую седьмую строчку мирового рейтинга.

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