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Мирра Андреева: утром была немного непослушным ребёнком, потому что нервничала

Мирра Андреева: утром была немного непослушным ребёнком, потому что нервничала
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде, в частности, к тренеру Кончите Мартинес, после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Да, Кончита, конечно, знаю, как всегда говорю, что это может быть тяжело, и сегодняшний день не был исключением. Знаю, что утром я была немного непослушным ребёнком, но это потому, что нервничала. Прошу прощения за это, не думаю, что была бы здесь без всех вас. Спасибо, что вы рядом со мной», — сказала Андреева в своей речи победительницы.

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