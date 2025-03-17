Мирра Андреева: утром была немного непослушным ребёнком, потому что нервничала
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде, в частности, к тренеру Кончите Мартинес, после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Да, Кончита, конечно, знаю, как всегда говорю, что это может быть тяжело, и сегодняшний день не был исключением. Знаю, что утром я была немного непослушным ребёнком, но это потому, что нервничала. Прошу прощения за это, не думаю, что была бы здесь без всех вас. Спасибо, что вы рядом со мной», — сказала Андреева в своей речи победительницы.
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