Мирра Андреева: утром была немного непослушным ребёнком, потому что нервничала

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к своей команде, в частности, к тренеру Кончите Мартинес, после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

«Да, Кончита, конечно, знаю, как всегда говорю, что это может быть тяжело, и сегодняшний день не был исключением. Знаю, что утром я была немного непослушным ребёнком, но это потому, что нервничала. Прошу прощения за это, не думаю, что была бы здесь без всех вас. Спасибо, что вы рядом со мной», — сказала Андреева в своей речи победительницы.