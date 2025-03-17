Дрейпер обыграл Руне и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Джек Дрейпер стал победителем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Дрейпер обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Дрейпер десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс и две двойные ошибки.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составлял $ 13 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.