Дрейпер обыграл Руне и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Джек Дрейпер стал победителем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Дрейпер обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
|
|6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Дрейпер десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс и две двойные ошибки.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составлял $ 13 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.
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