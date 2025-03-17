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Бублик проиграл Фонсеке в финале «челленджера» в Финиксе

Бублик проиграл Фонсеке в финале «челленджера» в Финиксе
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Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выиграть «челленджер» в Финиксе. В решающем матче турнира Бублик проиграл бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7)

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Бублик сделал 15 подач навылет, допустил 10 двойных ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету бразильца восемь эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Таким образом, Фонсека выиграл третий титул в карьере.

Отметим, это была первая личная встреча между Бубликом и Фениксом.

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