Руне не сдержал эмоций во время речи после поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Датчанин Хольгер Руне не смог сдержать слёз во время своей речи после поражения в финале турнира в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, в решающем матче турнире Руне проиграл британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 2:6.

«Для меня это были замечательные две недели. Никогда не бывает приятно не переступить последнюю черту. Иногда такова жизнь. Я могу только сказать огромное спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом турнире. Это было очень-очень особенное событие. Для меня как игрока это значит всё. Спасибо вам, ребята, за поддержку». Я также хочу поблагодарить свою семью на родине. Они значат для меня всё», — сказал Руне, после чего не смог сдержать слёз.

Фото: Кадр из трансляции

Общий призовой фонд турнира составлял $ 13 млн.