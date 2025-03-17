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Руне не сдержал эмоций во время речи после поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Руне не сдержал эмоций во время речи после поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Датчанин Хольгер Руне не смог сдержать слёз во время своей речи после поражения в финале турнира в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, в решающем матче турнире Руне проиграл британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 2:6.

Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Для меня это были замечательные две недели. Никогда не бывает приятно не переступить последнюю черту. Иногда такова жизнь. Я могу только сказать огромное спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом турнире. Это было очень-очень особенное событие. Для меня как игрока это значит всё. Спасибо вам, ребята, за поддержку». Я также хочу поблагодарить свою семью на родине. Они значат для меня всё», — сказал Руне, после чего не смог сдержать слёз.

Фото: Кадр из трансляции

Общий призовой фонд турнира составлял $ 13 млн.

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