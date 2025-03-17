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«Может, дело даже не в ней». Арина Соболенко — о причинах успеха Мирры Андреевой

«Может, дело даже не в ней». Арина Соболенко — о причинах успеха Мирры Андреевой
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о причинах успеха россиянки Мирры Андреевой.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Да, определённо, она очень рано собрала вокруг себя правильную команду, и поэтому сейчас так успешна. Это приятно видеть, что есть игроки, которые могут… Может, дело даже не в ней, а больше в её семье, потому что она ещё слишком молода, и, возможно, это решение команды, семьи. Так что это здорово, и я рада за неё.

Да, жаль, что у меня не было моей нынешней команды в том возрасте. Наверное, я бы уже добилась гораздо большего», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

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