«Может, дело даже не в ней». Арина Соболенко — о причинах успеха Мирры Андреевой
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о причинах успеха россиянки Мирры Андреевой.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Да, определённо, она очень рано собрала вокруг себя правильную команду, и поэтому сейчас так успешна. Это приятно видеть, что есть игроки, которые могут… Может, дело даже не в ней, а больше в её семье, потому что она ещё слишком молода, и, возможно, это решение команды, семьи. Так что это здорово, и я рада за неё.
Да, жаль, что у меня не было моей нынешней команды в том возрасте. Наверное, я бы уже добилась гораздо большего», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 3:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
03:02
-
02:24
-
02:06
-
01:23
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:27
-
00:12
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 16 марта 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:33
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:33
-
22:17
-
21:53
-
21:47
-
21:10