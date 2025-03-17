«Может, дело даже не в ней». Арина Соболенко — о причинах успеха Мирры Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о причинах успеха россиянки Мирры Андреевой.

«Да, определённо, она очень рано собрала вокруг себя правильную команду, и поэтому сейчас так успешна. Это приятно видеть, что есть игроки, которые могут… Может, дело даже не в ней, а больше в её семье, потому что она ещё слишком молода, и, возможно, это решение команды, семьи. Так что это здорово, и я рада за неё.

Да, жаль, что у меня не было моей нынешней команды в том возрасте. Наверное, я бы уже добилась гораздо большего», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 3:6.