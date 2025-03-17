Андреева отреагировала на слова Соболенко о команде россиянки

Мирра Андреева отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко, которая отметила важности команды в прогрессе россиянки.

«Могу сказать, что вся команда проявляет большую заботу. Думаю, что ещё и потому, что у меня такой опытный тренер, она тоже мне очень помогает – даёт советы, как играть, а также, например, как не проводить слишком много времени на кортах или как не тратить энергию впустую.

Я думаю, да, благодаря тому, что вокруг меня такая хорошая команда, они помогают мне, оберегают меня, делятся своим опытом. Я безумно благодарна им за это. Да, считаю, что очень важно иметь рядом хорошую и опытную команду», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Соболенко со счётом 6:2, 4:6, 3:6.