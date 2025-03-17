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Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века

Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе установила редчайшее достижение XXI века. Об этом сообщает Opta Sport.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

По информации источника, Андреева стала самой молодой теннисисткой за 25 лет, сумевшей одержать победу над первой ракеткой рейтинга в финале турнира WTA, отыгрываясь после поражения в первом сете.

Отметим, что за последние 40 лет младше неё по этому показателю в женском одиночном разряде были лишь двое: Дженнифер Каприати, обыгравшая Мартину Хингис на турнире в Сан-Диего (Калифорния, США) в 1991 году, а также Габриэла Сабатини, победившая Штеффи Граф в соревнованиях в Бока-Ратоне (Флорида, США) в 1988 году.

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