Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе установила редчайшее достижение XXI века. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Андреева стала самой молодой теннисисткой за 25 лет, сумевшей одержать победу над первой ракеткой рейтинга в финале турнира WTA, отыгрываясь после поражения в первом сете.

Отметим, что за последние 40 лет младше неё по этому показателю в женском одиночном разряде были лишь двое: Дженнифер Каприати, обыгравшая Мартину Хингис на турнире в Сан-Диего (Калифорния, США) в 1991 году, а также Габриэла Сабатини, победившая Штеффи Граф в соревнованиях в Бока-Ратоне (Флорида, США) в 1988 году.