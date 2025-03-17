Мирра Андреева — вторая по возрасту теннисистка с 1975 года, обыгравшая двух лидеров WTA

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), стала второй самой юной теннисисткой, которой удалось обыграть первую и вторую ракетку мира в полуфинале и финале на турнирах WTA-1000 или на турнирах «Большого шлема» с момента появления рейтингов WTA в 1975 году. Об этом сообщает портал Opta Sport.

По информации источника, подобное достижение покорялось лишь Трэйси Остин в 1979 году, которая была моложе россиянки. На тот момент ещё 16-летняя американка выиграла Открытый чемпионат США.

Напомним, благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева станет шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднимется на третью строчку.