Мирра Андреева рассказала, кто помогает ей справиться с обрушившейся на неё славой

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), высказалась о своей команде.

— Арина снова сказала, какая у вас хорошая команда, и в вашем возрасте важно быть защищённой, когда появляется так много предложений и возможностей. Кто эти люди за кулисами, которые помогают Вам быть в безопасности и оставаться приземлённой в условиях внезапной славы?

— Ну, в основном тот парень в белой рубашке с длинными рукавами (улыбается). Могу сказать, что вся команда очень защищает. Я думаю, это потому, что у меня такой опытный тренер, она также очень помогает мне, вы знаете, она даёт мне советы, как играть и как не играть, как не тратить энергию впустую.

У меня такая хорошая команда вокруг меня, они помогают мне защищаться. Они делятся со мной своим опытом. Я очень благодарна за это. Да, я думаю, важно иметь хорошую и опытную команду рядом, — приводит слова Мирры пресс-служба Индиан-Уэллса.

Напомним, Андреева выиграла второй кряду турнир категории WTA-1000.

Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне