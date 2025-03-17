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Мирра Андреева рассказала, кто помогает ей справиться с обрушившейся на неё славой

Мирра Андреева рассказала, кто помогает ей справиться с обрушившейся на неё славой
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), высказалась о своей команде.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Арина снова сказала, какая у вас хорошая команда, и в вашем возрасте важно быть защищённой, когда появляется так много предложений и возможностей. Кто эти люди за кулисами, которые помогают Вам быть в безопасности и оставаться приземлённой в условиях внезапной славы?

— Ну, в основном тот парень в белой рубашке с длинными рукавами (улыбается). Могу сказать, что вся команда очень защищает. Я думаю, это потому, что у меня такой опытный тренер, она также очень помогает мне, вы знаете, она даёт мне советы, как играть и как не играть, как не тратить энергию впустую.

У меня такая хорошая команда вокруг меня, они помогают мне защищаться. Они делятся со мной своим опытом. Я очень благодарна за это. Да, я думаю, важно иметь хорошую и опытную команду рядом, — приводит слова Мирры пресс-служба Индиан-Уэллса.

Напомним, Андреева выиграла второй кряду турнир категории WTA-1000.

Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне

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