Мирра Андреева стала самой молодой победительницей Индиан-Уэллса после Сирены Уильямс

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), стала самой молодой победительницей этого турнира после легендарной американки Сирены Уильямс.

Серена выиграл данные соревнования в 1999 году в возрасте 17 лет и 293 дней. Мирре же на момент победы было 17 лет и 309 дней. Таким образом, россиянке совсем немного не хватило для покорения рекорда американки.

Напомним, Мирра Андреева также стала победительницей предыдущего турнира категории WTA-100 в Дубае, одолев в финале датчанку Клару Таусон.

Серена Уильямс провела тренировку на корте