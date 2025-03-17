Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева стала самой молодой победительницей Индиан-Уэллса после Сирены Уильямс

Мирра Андреева стала самой молодой победительницей Индиан-Уэллса после Сирены Уильямс
Комментарии

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), стала самой молодой победительницей этого турнира после легендарной американки Сирены Уильямс.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Серена выиграл данные соревнования в 1999 году в возрасте 17 лет и 293 дней. Мирре же на момент победы было 17 лет и 309 дней. Таким образом, россиянке совсем немного не хватило для покорения рекорда американки.

Напомним, Мирра Андреева также стала победительницей предыдущего турнира категории WTA-100 в Дубае, одолев в финале датчанку Клару Таусон.

Серена Уильямс провела тренировку на корте

Материалы по теме
Мирра Андреева рассказала, кто помогает ей справиться с обрушившейся на неё славой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android