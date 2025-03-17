Мирра Андреева стала самой молодой победительницей Индиан-Уэллса после Сирены Уильямс
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, победившая в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусскую спортсменку лидера рейтинга Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), стала самой молодой победительницей этого турнира после легендарной американки Сирены Уильямс.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|4
|3
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|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Серена выиграл данные соревнования в 1999 году в возрасте 17 лет и 293 дней. Мирре же на момент победы было 17 лет и 309 дней. Таким образом, россиянке совсем немного не хватило для покорения рекорда американки.
Напомним, Мирра Андреева также стала победительницей предыдущего турнира категории WTA-100 в Дубае, одолев в финале датчанку Клару Таусон.
Серена Уильямс провела тренировку на корте
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