Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок всё так же является Мирра Андреева, которая поднялась с 11-го места на 6-е. Это наилучшее место 17-летней теннисистки в рейтинге за её карьеру. Такой скачок произошёл благодаря её вчерашней победе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая уступила Андреевой во вчерашней встрече. Второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 17 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9606 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7375

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004

6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710

7 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518

8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938…

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…

21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634…

38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…

47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228…

52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106…

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054…

77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902…

85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807…

95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.