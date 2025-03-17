Даниил Медведев и Андрей Рублёв потеряли позиции в обновлённом рейтинге ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились в рейтинге ATP по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев потерял две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Рублёв опустился на одну строчку и занял девятое место.
Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас. Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе британец Джек Дрейпер дебютировал в топ-10 и стал седьмой ракеткой мира.
Рейтинг ATP от 17 марта:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900.
5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860.
6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.
7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800.
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3680.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3440.
10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2000…
71 (72). Роман Сафиуллин (Россия) — 851.