Даниил Медведев и Андрей Рублёв потеряли позиции в обновлённом рейтинге ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились в рейтинге ATP по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев потерял две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Рублёв опустился на одну строчку и занял девятое место.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас. Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе британец Джек Дрейпер дебютировал в топ-10 и стал седьмой ракеткой мира.

Рейтинг ATP от 17 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900.

5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860.

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.

7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800.

8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3680.

9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3440.

10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2000…

71 (72). Роман Сафиуллин (Россия) — 851.