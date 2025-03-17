Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на турнире в Индиан-Уэллсе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поздравила 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву с победой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра, поздравляю! Такая уравновешенная. Очень заслуженно», — написала Шарапова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднялась на третью строчку.