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Мирра Андреева вышла на третье место в гонке на Итоговый турнир WTA

Мирра Андреева вышла на третье место в гонке на Итоговый турнир WTA
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 17-летняя россиянка Мирра Андреева поднялась на третью строчку и вплотную приблизилась к белоруске Арине Соболенко. Список возглавляет чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 17 марта:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2580.
3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500.
4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 2100.
5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310.
6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300.
7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234.
8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160.
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145.
10 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1137.

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981.
19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659.
23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612.
25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604.
26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588.
28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576
34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503.
35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501.
46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364.
92 (84). Анастасия Захарова (Россия) — 153.
97 (94). Анна Калинская (Россия) — 130.

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