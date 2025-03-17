Чемпионская гонка ATP: Медведев поднялся на 12-ю строчку, Синнер продолжает лидировать

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После выхода в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Даниил Медведев приблизился к топ-10. Андрей Рублёв занимает 17-ю строчку.
Чемпион «Мастерса» британец Джек Дрейпер поднялся на третью строчку. Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 17 марта:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1565
3 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1530
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 1400
5 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1145
6 (5). Бен Шелтон (США) — 1100
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 985
8 (41). Хольгер Руне (Дания) — 950
9 (7). Новак Джокович (Сербия) — 860
10 (9). Томми Пол (США) — 850
12 (29). Даниил Медведев (Россия) — 800
17 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 720
82 (88). Карен Хачанов (Россия) — 200