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Дрейпер — о титуле в Индиан-Уэллсе: я очень амбициозен. Не хочу останавливаться

Дрейпер — о титуле в Индиан-Уэллсе: я очень амбициозен. Не хочу останавливаться
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Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«На самом деле я не думаю о каких-либо результатах, как с точки зрения рейтинга, так и на турнирах. Чувствую, что многого добился за последний год, и это не было связано с постановкой целей. Когда ставишь цели и заявляешь, что вы собираетесь что-то сделать, важно верить в это. Однако если не работать ради этого, не приносить жертвы ради стабильности, то вы ничего не достигнете.

Знаю, что мне предстоит долгий путь. Я очень амбициозен. Не хочу останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать», — приводит слова Дрейпера сайт ATP.

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