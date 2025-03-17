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Кафельников назвал большим триумфом победу Мирры Андреевой на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Кафельников назвал большим триумфом победу Мирры Андреевой на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Все очень довольны результатом Мирры в Индиан-Уэллсе, и все очень сильно болели за неё. Это большой триумф. Остаётся только закреплять этот успех. Мне бросается в глаза, что в физическом плане она сильно прибавила в сравнении с тем, как было даже полгода назад. Я понимаю, что молодой организм растёт и взрослеет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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