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Евгений Кафельников: если не стоять на месте, потенциал Мирры Андреевой очень большой

Евгений Кафельников: если не стоять на месте, потенциал Мирры Андреевой очень большой
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что у 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой большой потенциал.

«Наверное, самой большой прогресс произошёл в физическом плане — Мирра верит, что может на одном уровне и скоростях с такими асами, как Соболенко. Потенциал Мирры зависит от того, как она будет тренироваться и развиваться. Если не стоять на месте, потенциал очень большой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира. В гонке на Итоговый турнир WTA Мирра поднялась на третью строчку.

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