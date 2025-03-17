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Мирра Андреева рассказала, почему начала благодарить себя после побед на турнирах

Мирра Андреева рассказала, почему начала благодарить себя после побед на турнирах
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что американский рэпер Снуп Догг вдохновил её благодарить себя после побед на турнирах.

«Я видела интервью Снуп Догга перед тем, как играла финал в Дубае, и я решила, что, наверное, я могу сказать то же самое, что сказал он. Он, по-моему, я не знаю, где он давал интервью, но в нём он сказал «Last but not least», и начал говорить, благодарить себя и рассказывать, почему он себя благодарит.

Поэтому после того, как я выиграла титул в Дубае, я решила, что, может быть, это будет неплохо сказать, и потом, после того, как я выиграла матч, я решила, что, ну, ладно, ещё раз скажу, ничего страшного, и как-то так получилось. Но, на самом деле, я считаю, что это достаточно важно себя благодарить, потому что я тоже неплохую работу проделала, поэтому думаю, что в конце получилось неплохо», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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