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Андреева — о родителях: я всегда чувствовала себя любимым ребёнком, фаворитом

Андреева — о родителях: я всегда чувствовала себя любимым ребёнком, фаворитом
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о важности присутствия родителей на турнирах.

«Я всегда чувствовала себя любимым ребёнком. Я чувствовала, что я фаворит, и, конечно, думала, что Эрика чувствовала себя точно так же. Считаю, что поддержка родителей и любовь родителей — это… Никто не сможет столько же любви дать, и для меня это очень важно. И когда мама со мной на турнир ездит, и папа тоже, они дают мне очень много поддержки, много любви. Я, когда еду на турнир с родителями, точно знаю, что атмосфера будет крутая и вообще настроение изо дня в день будет просто на максимум», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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