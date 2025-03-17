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«Поставила бы в топ-3 лучших». Андреева — о победе в финале Индиан-Уэллса над Соболенко

«Поставила бы в топ-3 лучших». Андреева — о победе в финале Индиан-Уэллса над Соболенко
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я бы, наверное, поставила этот матч в топ-3 самых лучших, которые я играла в своей карьере. Считаю, что справилась очень даже неплохо с нервами и с тем, что она была фаворитом, выходя на матч, и с ожиданиями, и с тем, как она играла.

Не знаю, как получилось, но я просто старалась бегать, как кролик, за каждым мячом, возвращать всё в корт, неважно как, просто туда-туда, всё в корт. И ждать удобного мяча, чтобы завершить. Поэтому я бы, наверное, поставила этот матч, может быть, в топ-3 лучших», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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