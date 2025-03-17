«Поставила бы в топ-3 лучших». Андреева — о победе в финале Индиан-Уэллса над Соболенко

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко.

«Я бы, наверное, поставила этот матч в топ-3 самых лучших, которые я играла в своей карьере. Считаю, что справилась очень даже неплохо с нервами и с тем, что она была фаворитом, выходя на матч, и с ожиданиями, и с тем, как она играла.

Не знаю, как получилось, но я просто старалась бегать, как кролик, за каждым мячом, возвращать всё в корт, неважно как, просто туда-туда, всё в корт. И ждать удобного мяча, чтобы завершить. Поэтому я бы, наверное, поставила этот матч, может быть, в топ-3 лучших», — сказала Андреева в эфире «Больше!».