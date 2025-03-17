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Андреева — о настрое перед матчами: если со мной разговаривают, могу нехорошо ответить

Андреева — о настрое перед матчами: если со мной разговаривают, могу нехорошо ответить
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ведёт себя в моменты особой нервозности перед матчами.

«Капризная Мирра появляется, когда она немного нервничает. Сегодня я нервничала не немного, а очень нервничала. Когда я нервничаю, то начинаю немного закрываться, я мало разговариваю, меня начинает немного всё раздражать.

Если кто-то со мной разговаривает, я могу не ответить, потому что меня всё раздражает, и могу в какой-то момент, может, себя не проконтролировать и что-то ответить не очень хорошее. Поэтому предпочитаю просто молчать, и сегодня это утро не было исключением, потому что я нервничала очень сильно, но она (тренер Кончита Мартинес. — Прим. «Чемпионата») уже знает, что со мной делать. Она нашла путь, и мы сошлись на том, что я с очень хорошим настроением пошла на матч», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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