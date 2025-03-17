«Я играла против себя». Соболенко — о поражении от Андреевой в финале Индиан-Уэллса

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила уровень своей игры в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, она проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 3:6, 4:6).

— Мирра сегодня как-то удивила тебя?

— Нет, не совсем. Честно говоря, я играла против себя. Допустила много невынужденных ошибок в важных моментах и позволила ей сыграть немного лучше. Да, в начале всё шло довольно неплохо, но потом я просто сделала пару ошибок. Мирра поверила в себя. После этого я начала играть намного хуже, пыталась снова найти свой ритм, однако в этот раз не получилось, — сказала Соболенко на пресс-конференции.