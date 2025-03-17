Губерниев — о Мирре Андреевой: несгибаемая и упорная. Лицо и витрина российского спорта!

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победой 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра — несгибаемая и упорная! Лучшая сейчас спортсменка России! Лицо и витрина российского спорта! И молодец, что на Олимпиаде в Париже выступала и взяла медаль! И где вы все, кто спортсменов наших в Париже третировали и иноагентами да предателями называли? Канули в безвестность! А Мирра звезда мирового спорта! Вперёд, Андреева!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира.