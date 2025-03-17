Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Губерниев — о Мирре Андреевой: несгибаемая и упорная. Лицо и витрина российского спорта!

Губерниев — о Мирре Андреевой: несгибаемая и упорная. Лицо и витрина российского спорта!
Аудио-версия:
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев восхитился победой 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра — несгибаемая и упорная! Лучшая сейчас спортсменка России! Лицо и витрина российского спорта! И молодец, что на Олимпиаде в Париже выступала и взяла медаль! И где вы все, кто спортсменов наших в Париже третировали и иноагентами да предателями называли? Канули в безвестность! А Мирра звезда мирового спорта! Вперёд, Андреева!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира.

Материалы по теме
«Я играла против себя». Соболенко — о поражении от Андреевой в финале Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android