«Рад, что нахожусь на правильном пути». Хольгер Руне — о поражении в финале Индиан-Уэллса

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, в финале он проиграл британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 2:6.

«Не тот финал, о котором я мечтал. Но я рад, что нахожусь на правильном пути. Дрейпер был в огне на этой неделе и заслужил титул здесь. Я сделал один шаг вперёд после семи полуфиналов в прошлом году. Приятно снова оказаться в финале, но теперь я жажду настоящих трофеев. Сделаю ещё один шаг в следующий раз. Спасибо за потрясающую поддержку на этом фантастическом турнире», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.