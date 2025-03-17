«Рад, что нахожусь на правильном пути». Хольгер Руне — о поражении в финале Индиан-Уэллса
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, в финале он проиграл британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 2:6.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
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|3
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|2
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|6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Не тот финал, о котором я мечтал. Но я рад, что нахожусь на правильном пути. Дрейпер был в огне на этой неделе и заслужил титул здесь. Я сделал один шаг вперёд после семи полуфиналов в прошлом году. Приятно снова оказаться в финале, но теперь я жажду настоящих трофеев. Сделаю ещё один шаг в следующий раз. Спасибо за потрясающую поддержку на этом фантастическом турнире», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.
Комментарии
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