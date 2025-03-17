Каролин Гарсия анонсировала выпуск подкаста с Миррой Андреевой

99-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия поздравила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву с победой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), а также анонсировала подкаст с ней.

«Поздравляю, Мирра. Ну и выступление! Выпуск выйдет совсем скоро. Вам понравится и вы вдохновитесь 17-летней девушкой», — написала Гарсия на личной странице в соцсети Х.

Фото: Из личного архива Гарсии

Бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия является ведущей подкаста Tennis Insider Club. Она записывает подкасты с различными теннисистами.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира.