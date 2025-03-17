Наталья Вихлянцева: в финале Индиан-Уэллса проглядывались нервы Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о ходе финального матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой.

«До матча его фаворитом считалась Арина Соболенко. Да, бывают такие встречи, когда ты выносишь своих противниц, как сделала белоруска в полуфинале против Мэдисон Киз. А бывают те поединки, когда твой соперник, который двигался по сетке очень уверенно, прошёл таких сильнейших теннисисток, как Елена Рыбакина, Ига Швёнтек и остальных. Здесь не идёт речь о недооценке Мирры до финала.

Мне показалось, что сам по себе стартовый сет матча проходил под диктовку Арины Соболенко, но в решающие моменты Мирра как будто бы принимала неправильные решения. Когда она расстроилась после проигранной партии и даже ударила ракетку, то потом совершенно кардинально изменила игру. Андреева принимала такие же решения, но чуть более правильные. Это всё в дальнейшем и привело к доминации Мирры в противостоянии с Ариной. В финальном матче Индиан-Уэллса где-то даже проглядывались нервы Соболенко: почему не сложилось в том или ином игровом моменте. Думаю, что у Арины слишком рано появились эмоции», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.