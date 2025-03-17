Наталья Вихлянцева: Мирра Андреева — уникум игры. Она покоряет сердца по всему миру

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева с восхищением высказалась об игре 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«По моему мнению, в этом матче у Арины подсела первая подача. Была видна разница первой подачи у Андреевой и Соболенко. У Мирры процент попадания первым мячом уходил за 80%, а у Арины он был намного ниже. Думаю, что на таком уровне, когда твой соперник подает за 80%, а реализация так же очень высокая, то сложно навязать какую-либо борьбу. Ты не можешь взять свою подачу, противник постоянно зарабатывает брейк-пойнты. По статистике за нынешний сезон у Андреевой их было много в противостояниях с Соболенко. Но первые брейк-пойнты она реализовала во вчерашнем матче.

Считаю, что огромный ключ к успеху Мирры состоит в том, что она становится разносторонним игроком. Она уже им является. Мне нравится, что, когда Андреева добегает до укороченных ударов, она срезает мяч, что неудобно для соперницы. Но Мирра играет не только так. Она может и укоротить, может и пробить, может выполнить подачу за 200 км/ч. И это всего лишь в 17 лет! Думаю, что в здесь просто определенный момент сыграл тот факт, что Мирра Андреева — это какой-то уникум игры. Я болею как за Арину, так и за Мирру. Но после того, как мне удалось познакомиться с последней в Дубае и пообщаться с ней, то, конечно, теперь болею только за нее. Мирра Андреева покоряет сердца болельщиков по всему миру», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.