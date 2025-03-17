«Берём сладкое угощение». Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Индиан-Уэллса

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост на личной странице в социальных сетях по итогам турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Она проиграла в финале 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

«Победа или поражение, всё равно берём сладкое угощение. Увидимся в следующий раз, Индиан-Уэллс», — написала Соболенко и прикрепила несколько фотографий.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.