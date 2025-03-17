Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Берём сладкое угощение». Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Индиан-Уэллса

«Берём сладкое угощение». Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Индиан-Уэллса
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост на личной странице в социальных сетях по итогам турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Она проиграла в финале 17-летней россиянке Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

«Победа или поражение, всё равно берём сладкое угощение. Увидимся в следующий раз, Индиан-Уэллс», — написала Соболенко и прикрепила несколько фотографий.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Я играла против себя». Соболенко — о поражении от Андреевой в финале Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android