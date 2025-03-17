Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала за титул на турнире в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева заработала $ 1 124 380 за победу на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Стоит отметить, что за победу на турнире в Дубае Андреева заработала $ 597 тыс., то есть почти вдвое меньше, хотя у обоих турниров один и тот же статус — WTA-1000. Общий заработок россиянки за 2025 год составляет $ 2 235 973.

Большее Андреевой в нынешнем сезоне призовых получила только американка Мэдисон Киз, которая выиграла первый турнир «Большого шлема» в году — Australian Open. На её счету $ 2 713 049 призовых. На третьем месте по заработку идёт белоруска Арина Соболенко ($ 2 056 430).

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева одолела первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.