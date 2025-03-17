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«Никогда не знаешь, где зарождается величие». Журналист Вертхейм — о родине Андреевой

«Никогда не знаешь, где зарождается величие». Журналист Вертхейм — о родине Андреевой
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Американский журналист Джон Вертхейм отметил происхождение 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Она родилась в Красноярске.

«Город, где родилась Мирра Андреева. Глубоко в Сибири. Никогда не знаешь, где зарождается величие. Теннис…» — написал Вертхейм на личной странице в соцсети Х.

Фото: Соцсети Вертхейма

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после победы в Дубае (ОАЭ) в феврале. Мирра выиграла 12 матчей кряду.

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