Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Джек Дрейпер сделали совместное фото после победы в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева и Джек Дрейпер сделали совместное фото после победы в Индиан-Уэллсе
Комментарии

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 23-летний британец Джек Дрейпер сделали совместную фотографию после победы на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США). Снимок был опубликован на аккаунте агентства IMG, которое представляет интересы обоих игроков.

Фото: Соцсети IMG

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Джек Дрейпер одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2 и выиграл свой первый «Мастерс».

В обновлённых рейтингах Андреева и Дрейпер обновили личные рекорды. Мирра стала шестой ракеткой мира, Джек — седьмой.

Материалы по теме
Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала за титул на турнире в Индиан-Уэллсе
Дрейпер — о титуле в Индиан-Уэллсе: я очень амбициозен. Не хочу останавливаться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android