Мирра Андреева и Джек Дрейпер сделали совместное фото после победы в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 23-летний британец Джек Дрейпер сделали совместную фотографию после победы на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США). Снимок был опубликован на аккаунте агентства IMG, которое представляет интересы обоих игроков.

Фото: Соцсети IMG

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Джек Дрейпер одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2 и выиграл свой первый «Мастерс».

В обновлённых рейтингах Андреева и Дрейпер обновили личные рекорды. Мирра стала шестой ракеткой мира, Джек — седьмой.