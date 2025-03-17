Патрик Макинрой: Мирре Андреевой суждено стать первой ракеткой мира

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался о победе Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра Андреева абсолютно потрясающая. Вот это турнир. Ей суждено стать первой ракеткой мира… скоро. Ещё одно невероятное выступление в Индиан-Уэллсе», — написал Макинрой на личной странице в соцсети Х.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после победы в Дубае (ОАЭ) в феврале. Мирра победила в 12 матчах кряду.