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Соболенко — о поражении от Андреевой: уже хочу реванш. Может, она сейчас совершила ошибку

Соболенко — о поражении от Андреевой: уже хочу реванш. Может, она сейчас совершила ошибку
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о желании взять реванш у 17-летней россиянки Мирры Андреевой за поражение в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

— Я уже хочу реванш. Может, она сейчас и совершила большую ошибку, но ничего. Я позволю ей насладиться прекрасным трофеем (улыбается). Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Однако, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться ещё сильнее, постараюсь не допустить тех же ошибок, что допустила сегодня.

— Мирра стала более сложной соперницей даже по сравнению с вашим матчем в Австралии?
— Я не знаю. Не чувствую никаких изменений. Может быть, я позволяла ей многое сделать. Может быть, она подавала немного лучше во втором сете. Да, она держала подачу гораздо лучше. Но я думаю, что это была абсолютная борьба между мной и мной. Я просто позволила ей играть так, как она играла в конце матча, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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