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Беккер: Кончита Мартинес — одна из лучших тренеров, Андреевой повезло с ней работать

Беккер: Кончита Мартинес — одна из лучших тренеров, Андреевой повезло с ней работать
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Чемпион шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер с восхищением высказался об испанке Кончите Мартинес, которая тренирует 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву.

«Огромное уважение Кончите! Она одна из лучших тренеров, которых когда-либо видел теннис! Мирре повезло с ней работать! Теперь вперёд, к новым совместным победам… Мы не можем дождаться!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В воскресенье в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Мирра выиграла второй «тысячник» подряд.

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