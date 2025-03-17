Беккер: Кончита Мартинес — одна из лучших тренеров, Андреевой повезло с ней работать

Чемпион шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер с восхищением высказался об испанке Кончите Мартинес, которая тренирует 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву.

«Огромное уважение Кончите! Она одна из лучших тренеров, которых когда-либо видел теннис! Мирре повезло с ней работать! Теперь вперёд, к новым совместным победам… Мы не можем дождаться!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В воскресенье в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Андреева одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Мирра выиграла второй «тысячник» подряд.