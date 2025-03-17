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Фото: Арина Соболенко ужинает фастфудом в частном самолёте после поражения от Андреевой

Фото: Арина Соболенко ужинает фастфудом в частном самолёте после поражения от Андреевой
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как ужинает в частном самолёте с командой после поражения в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (6:2, 4:6, 3:6). В качестве ужина у команды Соболенко фастфуд — картошка фри, бургеры и газировка.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Мы делаем это так», — написала Соболенко на личной странице в соцсети Х, добавив эмодзи смеха и свинки.

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

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