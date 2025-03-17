Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина: Мирра Андреева готова выигрывать турнир «Большого шлема»

Елена Веснина: Мирра Андреева готова выигрывать турнир «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о победе 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Очень удивляет прогресс Мирры, но в то же время и восхищает. То, как Мирра поочередно справилась с самыми грозными соперниками в туре… Это выглядело легко, но я понимаю, насколько было сложно. Она играла настолько грамотно, зрело и умно, что просто не переставало восхищать. Мирра бережно подходила к каждому мячу, работала ногами и выдерживала весь темп, играя против таких грозных теннисисток. Полуфинал со Швёнтек меня очень сильно впечатлил: после проигранного второго сета, где Свёнтек явно прибавила и разозлилась, Мирра не бросила играть, а вернулась.

Не побоюсь сказать, что она готова выигрывать турнир «Большого шлема». Этими победами Мирра вселила веру в себя ещё больше, чем она говорит в своих победных речах. Невероятный прогресс и игра. Это большая работа и заслуга её тренера. Кончита Мартинес провела с ней большую работу перед сезоном. Показывали маму Мирры на трибунах. Если честно, больше всего я слышала подсказки мамы», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Стало известно, сколько Мирра Андреева заработала за титул на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android