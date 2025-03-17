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«Не скажу, что многим пожертвовала». Мирра Андреева — о влиянии переезда из России

«Не скажу, что многим пожертвовала». Мирра Андреева — о влиянии переезда из России
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Шестая ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о влиянии переезда из Россию во Францию в юном возрасте.

— Ты покинула дом, переехала во Францию ​​и сменила страну, чтобы тренироваться. Считаешь ли ты, что многим пожертвовала, чтобы стать молодой чемпионкой?
— Мои родители сделали многое, но я бы не сказала, что многим пожертвовала. Конечно, я много работаю каждый день, мы все стараемся стать лучше и совершенствоваться.

Конечно, это нелегко, но никто не говорил, что будет легко. Я бы не сказала, что многим пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Большое спасибо моим родителям, потому что они сделали многое, когда я начала играть в теннис. В начале очень важны поддержка родителей и вера в тебя. Мои родители были именно такими. Я вспоминаю, что мы делали в начале моей карьеры, и не скажу, что пришлось многим пожертвовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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