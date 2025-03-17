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«Особенная». Моргаду оценил триумф Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

«Особенная». Моргаду оценил триумф Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Юная теннисистка завоевала второй подряд титул данной категории, обыграв первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Мирра Андреева. Она особенная», — написал Моргаду в социальных сетях.

Также Жозе комплиментарно высказался о тренере россиянки – бывшей второй ракетке мира, чемпионке Уимблдона-1994 Кончите Мартинес.

«Один из лучших тренеров в WTA-туре за долгое время. Отлично проявила себя с Мугурусой, Плишковой, а теперь и с Андреевой.

Не каждый топовый игрок становится хорошим тренером, но если послушать, как Кончита говорит хотя бы пять минут (или как игроки говорят о ней), то сразу понимаешь, насколько она хороша. И любит свою работу», — отметил журналист.

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