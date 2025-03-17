Журналист: Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову. И дело не только в волосах

Итальянский журналист Джованни Пелаццо сравнил Мирру Андрееву с самой титулованной теннисисткой в истории России Марией Шараповой после того, как первая в 17 лет выиграла два турнира категории WTA-1000 подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

«Выиграла финал в стиле ветерана тура: сделала камбэк после сета, отданного первой ракетке мира, в матчах с которой она практически всегда уступала.

Дело не только в светлых волосах, географическом происхождении и зрелости не по годам. Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову… С той лишь разницей, что у Мирры, скорее всего, на пути не будет Серены Уильямс.

Будущее наступило СЕЙЧАС», — написал Пелаццо в социальной сети.