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Журналист: Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову. И дело не только в волосах

Журналист: Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову. И дело не только в волосах
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Итальянский журналист Джованни Пелаццо сравнил Мирру Андрееву с самой титулованной теннисисткой в истории России Марией Шараповой после того, как первая в 17 лет выиграла два турнира категории WTA-1000 подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Выиграла финал в стиле ветерана тура: сделала камбэк после сета, отданного первой ракетке мира, в матчах с которой она практически всегда уступала.

Дело не только в светлых волосах, географическом происхождении и зрелости не по годам. Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову… С той лишь разницей, что у Мирры, скорее всего, на пути не будет Серены Уильямс.

Будущее наступило СЕЙЧАС», — написал Пелаццо в социальной сети.

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