Журналист: Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову. И дело не только в волосах

Итальянский журналист Джованни Пелаццо сравнил Мирру Андрееву с самой титулованной теннисисткой в истории России Марией Шараповой после того, как первая в 17 лет выиграла два турнира категории WTA-1000 подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
«Выиграла финал в стиле ветерана тура: сделала камбэк после сета, отданного первой ракетке мира, в матчах с которой она практически всегда уступала.
Дело не только в светлых волосах, географическом происхождении и зрелости не по годам. Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову… С той лишь разницей, что у Мирры, скорее всего, на пути не будет Серены Уильямс.
Будущее наступило СЕЙЧАС», — написал Пелаццо в социальной сети.
- 17 марта 2025
-
18:40
-
17:56
-
17:44
-
17:00
-
16:41
-
16:41
-
16:31
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
13:33
-
13:19
-
12:57
-
12:44
-
12:07
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
11:03
-
11:01
-
10:51
-
10:41
-
10:40
-
10:32
-
10:25
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:21
-
08:30